От земледелия до здравоохранения – белорусские разработки в области ИИ презентуют в Минске

Новости Беларуси. Первый белорусскоязычный голосовой помощник Алесь, эффективная охрана природы, надежная защита от стихийных бедствий. Самые значимые отечественные разработки в области искусственного интеллекта и робототехники представили белорусские ученые в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на форуме IT-Академграда более 100 проектов, начиная от продуктов в сфере сельского хозяйства, заканчивая интеллектуальным здравоохранением. Все это не просто идеи, а готовые технические модели, которые уже применяют на практике. Так, например, врачи первой клинической больницы Минска в работе активно используют интерактивное мобильное приложение, разработанное Академией Наук.

Татьяна Авдеева, научный сотрудник лаборатории информационно-аналитических систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Что представляет собой мобильное приложение? Это интегрированная медицинская карта с историями болезни, когда пациент госпитализировался в учреждение. Соответственно, врач, идя на обход, может взять с собой мобильное приложение и видеть всю историю болезни пациента, которые ранее были. В том числе какое было назначено лечение, какие были выставлены диагнозы. Также он видит динамику анализов, показатели, также диагностические исследования, УЗИ, рентген, эндоскопия. Это очень удобно и на практике показало большой результат. Мы врачей освобождаем от постоянного заполнения в бумажном варианте. Врач берет с собой планшет и оперативно может просмотреть информацию и также заполнить.

В Минске показали полностью белорусскоязычного голосового помощника.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Целый ряд новых разработок в области электронного и интеллектуального здравоохранения здесь представлены. Есть вопросы точного земледелия, которым сегодня уделяется самое серьезное внимание. Но самое главное – это сплочение под единым флагом Национальной академии наук всех разработчиков элементов и систем искусственного интеллекта в Беларуси.