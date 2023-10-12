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Беларусь готова предложить Челябинской области оборудование и комплексные решения для АПК

12 октября 2023 13:43
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Беларусь готова предложить Челябинской области оборудование и комплексные решения для АПК. Сотрудничество с этим российским регионом сегодня, 12 октября, обсудил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова предложить Челябинской области оборудование и комплексные решения для АПК-1

В Уральском федеральном округе мы готовы строить овощехранилища, молочно-товарные фермы и зерносушильные комплексы. Для демонстрации наших предложений в Беларуси готовы принять делегацию Челябинской области.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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