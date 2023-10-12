Беларусь готова предложить Челябинской области оборудование и комплексные решения для АПК. Сотрудничество с этим российским регионом сегодня, 12 октября, обсудил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь готова предложить Челябинской области оборудование и комплексные решения для АПК. Сотрудничество с этим российским регионом сегодня, 12 октября, обсудил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Уральском федеральном округе мы готовы строить овощехранилища, молочно-товарные фермы и зерносушильные комплексы. Для демонстрации наших предложений в Беларуси готовы принять делегацию Челябинской области.