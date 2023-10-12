В Рогачёвском районе меньше чем за год построили новый молочно-товарный комплекс

Новости Беларуси. Новый молочно-товарный комплекс открыли сегодня в Рогачевском районе. Его возвели менее чем за год на месте старой убыточной фермы в агрогородке Озераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализован хозяйством «Тихиничи», которое входит в десятку отечественных лидеров по валовому производству молока. В сутки там получают около 115 тонн сырья класса «экстра», которое отправляется на комбинаты в Туров и Рогачев. Новый объект позволит нарастить объемы. Он рассчитан на содержание 800 голов скота.

Юрий Васильцов, директор сельхозпредприятия «Тихиничи»:

До открытия этого комплекса, у нас это седьмой молочно-товарный комплекс. Мы в прошлом году тоже имели очень хорошие показатели – надоили 39 тысяч тонн, это составило валовое производство. Средний удой от коровы составил порядка девяти тысяч. А данный комплекс позволит в перспективе увеличить валовое производство молока – мы подберемся к 50 тысячам.

Молочно-товарный комплекс в Озеранах – первый в стране, который возвели по Указу Президента. Документ предусматривает строительство 10 подобных объектов в каждой области Беларуси.