В Минске показали полностью белорусскоязычного голосового помощника

Новости Беларуси. Первый белорусскоязычный голосовой помощник Алесь, эффективная охрана природы, надежная защита от стихийных бедствий. Самые значимые отечественные разработки в области искусственного интеллекта и робототехники представили белорусские ученые в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем живет и гордится, показала и система образования. Однако одно из самых ярких открытий форума – первый белорусскоязычный голосовой помощник Алесь.

Ольга Дыдо, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Главная гордость нашего голосового помощника и отличие от всех уже имеющихся – это то, что он выдает ответы на белорусском языке. Вы его можете спросить на русском, на английском, на китайском, но ответ все равно получите на белорусском языке. «Расскажи мне про Якуба Коласа» – он выдает полностью всю биографию. Можно узнать как историческую какую-то информацию, но можно и просто использовать для развлечения.