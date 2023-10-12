Нужна регистрация и чипирование. Адвокат о правилах содержания домашних животных

Домашний питомец – это не просто друг, а член семьи, у которого должен быть свой паспорт и личный идентификационный номер.

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Регистрация происходит в службе «Одно окно» администраций районов, где вы проживаете. Вы обращаетесь туда с заявлением о регистрации. Если вы регистрируете особо опасную породу, то необходимо получить соответствующий сертификат, справку, свидетельство о том, что вы прошли обучение, как правильно ухаживать, как правильно содержать собак опасной породы. Обращайтесь с паспортом. Питомца не обязательно туда вести. За регистрацией нужно обращаться в течение трех дней с момента приобретения питомца. Если у вас щенок или котенок, то необходимо обратиться не позднее 3,5 месяца. Кроме того, все четвероногие друзья должны быть чипированы.

Вероника Десковец, председатель общественного объединения защиты животных:

Каждый владелец животного должен будет в 14-дневный срок с момента появления животного произвести его чипирование. Также заводчики и люди, которые занимаются разведением животных, должны будут по наступлению 4-месячного возраста у приплода также произвести его чипирование. Предполагается создание единой базы, в которую будут занесены все чипированные животные. Дальше уже будучи чипированным животное проходит регистрацию по месту жительства. Ему присваивается определенный номер, жетончик, который вешается на ошейник и должен постоянно во время прогулки находиться на нем. Чип вводится под кожу пушистику, как утверждают специалисты, он абсолютно безопасен. Если вдруг ваш питомец потеряется, то вы легко сможете найти его. Кроме того, такая процедура позволяет уменьшить безнадзорность животных и жестокое обращение с ними. Вероника Десковец:

Процедурой чипирования необходимо будет пользоваться владельцам как домашних котов и собак, так и диких животных, находящихся вне воли. Благодаря процедуре чипирования можно будет с легкостью установить владельца животного, который избавился от него по каким-либо причинам, а также будет легко следить за деятельностью заводчиков. Бездомные животные, которые находятся на улице, они не подлежат к категории чипирования. Но животные, которые были на улице, попали к волонтерам, в волонтерские организации, будут волонтеры чипировать этих животных.