От заявок на проведение в Минске 25 марта уличной акции её организаторы отказались

Новости Беларуси. Любые уличные акции, митинги, шествия в Минске 25 марта несанкционированны. 24 марта стало известно, что организаторы уличной акции 25 марта в столице Беларуси отказались от заявок на ее проведение. Об этом сообщает БЕЛТА. Все заявители, обратившиеся в Мингорисполком, кроме одного, отказались от заявок до их рассмотрения. Оставшийся заявитель для получения ответа пришел 24 марта в Мингорисполком.

Начальник профильного отдела горисполкома пояснил ему, что поданная заявка, в частности предложенный маршрут, не соответствует требованиям законодательства. Представитель мэрии напомнил, что в Минске определены постоянные места для проведения массовых мероприятий, и предложил использовать их. Однако заявитель от других вариантов отказался, равно как и от проведения акции 25 марта.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец позднее в беседе с журналистами подчеркнул, что санкционированных массовых мероприятий, митингов и шествий 25 марта в Минске не будет. Он призвал жителей и гостей столицы не поддаваться на провокации и не участвовать в мероприятиях, которые будут признаны незаконными. Согласно статье 23.34 КоАП, за нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий предусмотрена административная ответственность как для их организаторов, так и для участников.