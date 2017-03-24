Андрей Шорец: «санкционированных митингов и шествий в городе нет, все заявители отказались от проведения»

Новости Беларуси. Организаторы уличной акции, запланированной на 25 марта в Минске, отказались от заявок на ее проведение. Кстати, такое решение почти все инициаторы – кроме одного – приняли еще до рассмотрения заявок. Последний ответ был получен 24 марта. В Мингорисполкоме пояснили:

поданная заявка, в частности, предложенный маршрут, не соответствует требованиям законодательства.

Впрочем, представитель мэрии напомнил, что в столице определены постоянные места для проведения массовых мероприятий. Более того, предложил использовать их.