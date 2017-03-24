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Андрей Шорец: «санкционированных митингов и шествий в городе нет, все заявители отказались от проведения»

24 марта 2017 17:30
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Новости Беларуси. Организаторы уличной акции, запланированной на 25 марта в Минске, отказались от заявок на ее проведение. Кстати, такое решение почти все инициаторы – кроме одного – приняли еще до рассмотрения заявок. Последний ответ был получен 24 марта. В Мингорисполкоме пояснили:

поданная заявка, в частности, предложенный маршрут, не соответствует требованиям законодательства.

Впрочем, представитель мэрии напомнил, что в столице определены постоянные места для проведения массовых мероприятий. Более того, предложил использовать их.

Однако заявитель от других вариантов отказался, равно как и от проведения акции 25 марта.

Андрей Шорец: «санкционированных митингов и шествий в городе нет, все заявители отказались от проведения»-1

Андрей Шорец, председатель:
Я хотел бы обратиться к жителям города, к гостям: не поддаваться на провокации. Еще раз хочу подчеркнуть: санкционированных массовых мероприятий, митингов и шествий в городе нет, так как все заявители отказались от их проведения.

Несмотря на то, что заявители отказались от проведения мероприятия, следует отметить, что они заранее, не имея разрешения на акцию, начали призывать людей выйти на улицу. Тем самым возложив на себя ответственность за возможные последствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонс мероприятия до согласования – это грубейшее нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

# общество # Фотофакт # Андрей Шорец # Криминал

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