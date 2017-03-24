В Копыльском районе подвели итоги конкурса местных инициатив: проекты реализуют в течение 6 месяцев

Новости Беларуси. Лучшие социальные проекты выбраны В Копыльском районе. В конкурсе местных инициатив сразу три победителя. Они и разделят призовой фонд в 56 тысяч долларов. Предложения будут реализованы в рамках программы развития ООН, финансируемой Евросоюзом.

По оценке экспертов, победителями признаны Копыльский районный комитет БРСМ с проектом городской спортивной площадки, Тимковичский сельский исполком с намерением восстановить исторический центр в агрогородке, а также Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения с местной инициативой «Дом надежды». Все три проекта будут реализованы в течение шести месяцев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.