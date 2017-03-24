Прямой эфир

Акция ГАИ «Безопасность детей – приоритет для взрослых» стартовала 24 марта

24 марта 2017 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала года в Минской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадали десять детей. В течение ближайших недель сотрудники дорожной милиции будут пристально следить за соблюдением правил безопасности, и в частности несовершеннолетними участниками движения.

Акция ГАИ «Безопасность детей – приоритет для взрослых» стартовала 24 марта-1

Особое внимание инспекторов во время весенних каникул также будет привлечено к местам проведения развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий для молодежи. В поле зрения попадут и места отдыха.

Напомнить о фликерах в темное время суток, правила езды на велосипедах и, главное, стать примером добросовестного участника дорожного движения для своего ребенка сотрудники Госавтоинспекции просят родителей.

Встречи в трудовых коллективах, общественных организациях и объединениях станут неотъемлемой частью республиканской акции, направленной на профилактику дорожного травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения

Другие новости рубрики

Все новости
В Копыльском районе подвели итоги конкурса местных инициатив: проекты реализуют в течение 6 месяцев
24 марта 2017 14:37

В Копыльском районе подвели итоги конкурса местных инициатив: проекты реализуют в течение 6 месяцев

«Могу делать маме подарки». Как в Копыле дети постигают культуру ткачества
24 марта 2017 14:35

«Могу делать маме подарки». Как в Копыле дети постигают культуру ткачества

«Это не музыкальная школа и даже не факультатив». Где в Слуцке бесплатно учат играть на гитаре
24 марта 2017 14:30

«Это не музыкальная школа и даже не факультатив». Где в Слуцке бесплатно учат играть на гитаре