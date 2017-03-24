Продавец, тракторист, станочник. Где в Минской области обучают новой профессии

Новости Беларуси. Постоянный мониторинг вакансий ведется в районных центрах Минской области. Трудоустроиться в регионах помогают специальные комиссии. Потенциальным работникам самых разных сфер предлагают имеющиеся вакансии и в зависимости от спроса организуют переобучение.

Особенно бойко сейчас идет набор в группы продавцов. Индивидуальные занятия предлагают пройти будущим трактористам, станочникам и другим специалистам агропромышленного комплекса.

Сельское хозяйство вместе со сферой социального обслуживания остается самой богатой на рабочие места. Количество вакансий на начало года в Минской области сегодня более 5 тысяч, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.