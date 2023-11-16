От ярости сжимаются кулаки. Как справиться с гневом?

Елена Лаврецкая, психолог:

Как я могу эту эмоцию [злость – прим. ред.] выгрузить из себя? Ведь это очень важный вопрос, на самом деле. Сейчас все дети, в принципе, школьники знают, что нужно рвать бумагу, топать ногами, бить по груше, когда злишься, сжимать руки и потом разжимать. А мы не умеем – взрослые. Тогда здесь важно, когда я села в машину после случившейся ситуации, чтобы не принеси эту эмоцию в дом к своей семье, спросить: «Итак, что со мной сейчас происходит?» Задать себе такой вопрос. Итак, я сейчас в ярости, например – это прямо критическая злость. Я осознала, что в ярости. Что с моим телом происходит? Я понимаю, что у меня прямо челюсти сводит от этой ярости, сжимаются кулаки. Я настолько сильно разъяренная на этого человека, что не могу прямо справиться с этой эмоцией. Что я могу сделать тогда для того, чтобы ее из себя выгрузить? Я могу еще больше усилить эти ощущения – очень сильно сжать челюсть, руки, потом их расслабить, могу подышать в этот момент. Итак, что-то изменилось во мне? Я уже злюсь не так сильно, но все равно чувствую. Вот так себя – сделать такую внутреннюю гигиену своего состояния для того, чтобы потом домашние не пострадали. Когда вы поняли, что все нормально, я уже более-менее адекватный, эту эмоцию прожил, не скопил в себе, потому что потом с сердечно-сосудистыми заболеваниями попадете в больницу, если вы будете копить и негигиенично это выплескивать, и уже потом идете к домашним. Здесь тоже очень важный нюанс – рассказать о случившемся. Каждому человеку нужен человек рядом.

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