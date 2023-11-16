«Искусственная маска улыбки». Что выводит хама из себя?

Последнее время мы все чаще сталкиваемся с грубостью и неадекватным поведением. Люди стали нервными и раздражительными. О том, в чем причина и как реагировать на грубость в свой адрес, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне почему-то кажется, что хамов еще больше раздражает, когда начинают говорить: «Как вы со мной разговариваете, что себе позволяете?» Как будто их это больше подогревает.
Елена Лаврецкая, психолог:
Конечно, подогревает, когда мы это транслируем вербально языком. Но это подогревает, когда мы об этом и думаем, потому что мы против этого явления. На самом деле, мы еще больше это подогреваем. Если искренне ему посочувствовать: у человека аллергия. Он хам, например, и у него аллергия, но не вы его аллерген. Ему просто плохо: день не задался, не реализован он, какие-то проблемы, возможно, на работе, тогда будет проще на него смотреть и не реагировать, чем надевать маску улыбки. Она тоже может раздражать – искусственная маска улыбки. Одного нет, один успокоится, а другой: как он мне улыбается искусственно. Поэтому если чуть-чуть глубже капнуть, в истоке этого: разрешите вашему хаму как-то посочувствовать хаму другого человека.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Выйти ему наружу хотя бы чуть-чуть?
Елена Лаврецкая:
Не про выйти. Мы несем ответственность за свои эмоции – это наш выбор, как реагировать на этого хама. Но если мы признаем, что такое может быть и это бывает, то нам чуть легче естественно реагировать и справляться со своими эмоциями.
Михаил Свито:
То есть относиться с пониманием?
Елена Лаврецкая:
С пониманием, понять и простить.
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