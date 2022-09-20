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5 млн тонн сахарной свёклы планируют собрать в Беларуси

20 сентября 2022 11:39
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Новости Беларуси. В Беларуси завершается уборка гречихи и проса. Остается соответственно 14 и 13 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 млн тонн сахарной свёклы планируют собрать в Беларуси-1

А вот работы на полях с сахарной свеклой только разворачиваются. Собрано около полумиллиона тонн корнеплодов. Это 1/10 часть ожидаемого общего объема в 5 миллионов тонн. В хозяйствах страны выкопана почти треть картофеля. Он дает урожайность 326 центнеров с гектара (год назад было 277).

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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