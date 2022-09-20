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Соломенный чёрный бычок появился возле агрогородка Сеница Минского района

20 сентября 2022 12:12
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Новости Беларуси. Верная примета того, что сельскохозяйственный год завершается, – появление на убранных полях соломенных скульптур. Бычок – черный бочок, белые копытца – поселился недалеко от агрогородка Сеница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соломенный чёрный бычок появился возле агрогородка Сеница Минского района-1

Потребовалось четыре больших круглых тюка и восемь маленьких квадратных, краска, листы фанеры и немного креатива. Причем творили практически всем коллективом.

Соломенный чёрный бычок появился возле агрогородка Сеница Минского района-4

Екатерина Сергиеня, помощник директора сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Мы являемся ведущим сельхозпредприятием, которое развивается в направлении молочно-животноводческом. И растениеводство. И решили сделать скульптуру бычка, так как у нас тоже на предприятии имеются бычки, коровки. Нам понравилась эта идея. Мясной породой считается черный бычок. Решили поэкспериментировать, все делают белых, мы решили сделать черного. Принимали участие директор, замдиректора, диспетчер, профсоюзные работники. Ну и мальчики наши на сельхозтехнике помогали привозить тюки соломы.

Соломенный чёрный бычок появился возле агрогородка Сеница Минского района-7

Итоги конкурса на лучшую скульптуру подведут на районном празднике урожая «Дажынкі». В масштабах столичного региона также онлайн-голосованием выбирают самую креативную соломенную фигуру. Победит та, которая наберет большее количество лайков.

# Сельское хозяйство # общество # Екатерина Сергиеня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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