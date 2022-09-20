Соломенный чёрный бычок появился возле агрогородка Сеница Минского района

Новости Беларуси. Верная примета того, что сельскохозяйственный год завершается, – появление на убранных полях соломенных скульптур. Бычок – черный бочок, белые копытца – поселился недалеко от агрогородка Сеница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребовалось четыре больших круглых тюка и восемь маленьких квадратных, краска, листы фанеры и немного креатива. Причем творили практически всем коллективом.

Екатерина Сергиеня, помощник директора сельхозпредприятия «Гастелловское»:

Мы являемся ведущим сельхозпредприятием, которое развивается в направлении молочно-животноводческом. И растениеводство. И решили сделать скульптуру бычка, так как у нас тоже на предприятии имеются бычки, коровки. Нам понравилась эта идея. Мясной породой считается черный бычок. Решили поэкспериментировать, все делают белых, мы решили сделать черного. Принимали участие директор, замдиректора, диспетчер, профсоюзные работники. Ну и мальчики наши на сельхозтехнике помогали привозить тюки соломы.