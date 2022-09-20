Минчанин забыл в электричке почти 55 тысяч в валюте

Новости Беларуси. Минчанин забыл в электричке почти 55 тысяч в валюте. За помощью он обратился на линию 102, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина пояснил, что возвращался с дачи домой. В какой-то момент уснул, а когда услышал, что объявили нужную остановку, выскочил из вагона, оставив там ценный багаж. Благо, деньги оказались в надежных руках.

Александр Лапатин, милиционер роты ППСМ Минского ОВД на транспорте:

С 21:00 мы заступили на охрану общественного порядка на станции Минск-Пассажирский. До прибытия данного электропоезда на станцию Минск-Пассажирский была обнаружена сумка. При описи и досмотре сумки было обнаружено около 55 тысяч в валюте.