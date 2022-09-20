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Минчанин забыл в электричке почти 55 тысяч в валюте

20 сентября 2022 11:22
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Новости Беларуси. Минчанин забыл в электричке почти 55 тысяч в валюте. За помощью он обратился на линию 102, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанин забыл в электричке почти 55 тысяч в валюте-1

Мужчина пояснил, что возвращался с дачи домой. В какой-то момент уснул, а когда услышал, что объявили нужную остановку, выскочил из вагона, оставив там ценный багаж. Благо, деньги оказались в надежных руках.

Минчанин забыл в электричке почти 55 тысяч в валюте-4

Александр Лапатин, милиционер роты ППСМ Минского ОВД на транспорте:
С 21:00 мы заступили на охрану общественного порядка на станции Минск-Пассажирский. До прибытия данного электропоезда на станцию Минск-Пассажирский была обнаружена сумка. При описи и досмотре сумки было обнаружено около 55 тысяч в валюте.

Минчанин забыл в электричке почти 55 тысяч в валюте-7

Понятное дело, мужчина после поблагодарил правоохранителей за то, что они гарантированно оставили его при деньгах.

# Милиция Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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