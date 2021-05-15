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В Беларуси отмечают День семьи. И вот какую акцию Минтруда и соцзащиты запустило в честь праздника

15 мая 2021 13:12
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Новости Беларуси. Международный день семьи отмечают 15 мая в Беларуси и еще десятках стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник достаточно молодой. Он учрежден Генассамблеей ООН в 1993 году. В нашем государстве почти 80 % жителей проживают в семьях.

В Беларуси отмечают День семьи. И вот какую акцию Минтруда и соцзащиты запустило в честь праздника-1

Традиционно Беларусь занимает высокие позиции по комфортности материнства и детства. Ежегодно в стране рождаются до 100 тысяч малышей. В каждой третьей семье двое детей. Счастливая семья – один из приоритетов развития Беларуси на пять лет.

Акцент государственной политики – на поддержке многодетных. По данным Министерства труда и соцзащиты, таких более 114 тысяч.

В Беларуси отмечают День семьи. И вот какую акцию Минтруда и соцзащиты запустило в честь праздника-4

В Год народного единства ведомство запускает акцию хештег «в семье единство». Стать участником можно, разместив в любой социальной сети фото или видео о своей семье, а также истории рода. В сопроводительном комментарии написать, что объединяет семью и делает ее крепкой.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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