В Беларуси отмечают День семьи. И вот какую акцию Минтруда и соцзащиты запустило в честь праздника

Новости Беларуси. Международный день семьи отмечают 15 мая в Беларуси и еще десятках стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник достаточно молодой. Он учрежден Генассамблеей ООН в 1993 году. В нашем государстве почти 80 % жителей проживают в семьях.

Традиционно Беларусь занимает высокие позиции по комфортности материнства и детства. Ежегодно в стране рождаются до 100 тысяч малышей. В каждой третьей семье двое детей. Счастливая семья – один из приоритетов развития Беларуси на пять лет. Акцент государственной политики – на поддержке многодетных. По данным Министерства труда и соцзащиты, таких более 114 тысяч.