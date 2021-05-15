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Главное условие – проживать в деревне более трёх лет. В Беларуси стартовал проект «Властелин села – 2021»

15 мая 2021 13:25
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Новости Беларуси. В Беларуси дан старт проекту «Властелин села – 2021». В этом году конкурс пройдет в 13-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное условие – проживать в деревне более трёх лет. В Беларуси стартовал проект «Властелин села – 2021»-1

Ежегодно проект объединяет тысячи белорусов. В регионах уже начали прием заявок. Поучаствовать в популярном АПК-баттле могут молодые семьи с детьми. Главное условие – проживать в деревне более трех лет. Заявки направляются в районные комитеты БРСМ по месту жительства. А уже 15 июня станут известны имена претендентов на участие в областных турах.

Финал в 2021 году пройдет на Купалье. Он включен в официальную программу праздника «Александрия собирает друзей».

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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