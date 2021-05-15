Главное условие – проживать в деревне более трёх лет. В Беларуси стартовал проект «Властелин села – 2021»

Новости Беларуси. В Беларуси дан старт проекту «Властелин села – 2021». В этом году конкурс пройдет в 13-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно проект объединяет тысячи белорусов. В регионах уже начали прием заявок. Поучаствовать в популярном АПК-баттле могут молодые семьи с детьми. Главное условие – проживать в деревне более трех лет. Заявки направляются в районные комитеты БРСМ по месту жительства. А уже 15 июня станут известны имена претендентов на участие в областных турах.