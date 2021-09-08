От вопросов экологии до политической трансформации. В Минске завершился форум «Беларусь адзіная»

Новости Беларуси. От вопросов экологии, проблем с транспортом, трудоустройством до политической и экономической трансформации Беларуси. В Минске 8 сентября завершился форум «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начиналось в Бресте 20 августа. Тогда группа экспертов отправилась в тур по регионам, чтобы на встречах с активом областей услышать, что волнует жителей городов, а уже после всем вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны. О чем участники форума говорили 8 сентября? И продолжат ли такую форму диалога? Расскажет Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Общаться вживую. Диалоговый марафон «Беларусь адзіная» уже объединил регионы. Сегодня седьмая встреча в Минске – завершающая. Представители трудовых коллективов, общественных объединений, учащиеся вместе с экспертами ищут ответы на волнующие вопросы.

Форум – это еще и презентация новых разработок региона. 9 районов столицы представили свой потенциал на выставке. Промышленный – новые модели техники, то, с чем уже завтра предприятие выйдет на рынок. Экономика страны. Как будет развиваться дальше? Вопрос, который интересовал зал. В период пандемии промышленность не поставили на паузу. И это ощутимый бонус. Производительность труда растет. Но экономики других стран сейчас активно восстанавливаются после затяжных локдаунов, так что расслабляться отечественным предприятиям некогда, особенно в условиях санкций. Поиск новых партнеров и рынков сбыта – то, что необходимо делать уже сегодня. Экономические вопросы звучали на всех встречах, во всех регионах. Но каждая запомнилась своей изюминкой. Что больше всего волнует жителей разных городов Беларуси? Рассказал Алексей Дзермант

Еще один аспект дискуссии – как организовать патриотическое воспитание. И здесь многое зависит не только от школы, но и от семьи.

Павел Маркауцан, проректор по воспитательной работе БГМУ:

Молодежная политика должна строиться с учетом интереса конкретного человека. Не должно быть формального отношения к этому направлению, конечно, должен быть учет исторических наших традиций.

Воспитание через изучение истории предлагают представители Института пограничной службы. Их интерактивный проект рассказывает о тех, кто, не жалея себя, в первые дни войны встал на защиту Родины. Разработчики постарались буквально погрузить в события июня 1941-го.

Вероника Макоед, сотрудник Института пограничной службы:

Безусловно, история нас объединяет. Сегодня мы видим ситуацию, которая происходит в нашей стране, в мире. И только остается сделать вывод о том, что мы должны помнить историю.

Особое внимание на региональном форуме уделили теме политической трансформации, партийному строительству и грядущим конституционным изменениям. Шпаковский: компетенции ВНС, смертная казнь в законодательстве – эти вопросы я ставил на встречах с политическим активом Ведущие белорусские эксперты, политологи и аналитики отправились в большой тур по стране, чтобы услышать мнения. Получилось. Есть обратная связь, есть и заинтересованность продолжить информационный проект. Живое общение не заменит ни один виртуальный ресурс.

Кристина Зданович, педагог Минского энергетического колледжа:

Конечно, нужно делиться инициативами. Здесь очень много студентов, которые могут предложить много нового для столицы и для республики в целом.

Виталий Рябцев, член совета Либерально-демократической партии Беларуси:

Таких диалоговых площадок должно быть очень много. Это однозначно. Появляются некоторые моменты, которые, может быть, кто-то недосмотрел или не увидел. Появляются различного рода мысли, ведь это, получается, как мозговой штурм, на основании которого мы потом можем сделать какую-то даже работу над ошибками. Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: из регионов родилась эта акция, люди хотят поддерживать высокий дух политической мобилизации