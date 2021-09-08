Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: из регионов родилась эта акция, люди хотят поддерживать высокий дух политической мобилизации

Новости Беларуси. От вопросов экологии, проблем с транспортом и трудоустройством до политической и экономической трансформации Беларуси. В Минске 8 сентября завершился форум «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начиналось в Бресте 20 августа. Группа экспертов отправилась в тур по регионам, чтобы на встречах с активом областей услышать, что волнует жителей городов, а уже после всем вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны.