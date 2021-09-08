Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: из регионов родилась эта акция, люди хотят поддерживать высокий дух политической мобилизации

Новости Беларуси. От вопросов экологии, проблем с транспортом и трудоустройством до политической и экономической трансформации Беларуси. В Минске 8 сентября завершился форум «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все начиналось в Бресте 20 августа. Группа экспертов отправилась в тур по регионам, чтобы на встречах с активом областей услышать, что волнует жителей городов, а уже после всем вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Из регионов родилась эта акция. Люди говорят: мы хотим поддерживать этот высокий дух политической мобилизации, открыто говорить о тех проблемах, которые есть. Но самое главное – искать пути решения. Нам сейчас нужно нащупывать проект будущего, то, какой мы Беларусь будем строить, как достойно давать ответ на вызовы, угрозы, которые, к сожалению, сохраняются. И этот заинтересованный диалог, который прошел по всем регионом, говорит о том, что нам нужно обобщить все предложения, которые были внесены. Что-то поступит в Конституционную комиссию, что-то мы направим в органы власти, что-то просто будем обсуждать с общественностью. И это очень важно. Уже сейчас у нас в портфеле несколько проектов, о которых мы заявим в ближайшее время.
Что больше всего волнует жителей разных городов Беларуси? Рассказал Алексей Дзермант. Читайте здесь.