Прямой эфир

Новости по тегу #Павел Маркауцан

Депутат Мингорсовета: впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска
18 июля 2025 14:05

Депутат Мингорсовета: впервые в 2025 году есть целевой набор на стоматологический факультет от города Минска

Об итогах вступительной кампании и преимуществе целевого обучения поговорили с депутатом Мингорсовета
23 августа 2024 19:40

Об итогах вступительной кампании и преимуществе целевого обучения поговорили с депутатом Мингорсовета

Узнали, насколько БГМУ востребован у иностранных студентов
23 августа 2024 19:14

Узнали, насколько БГМУ востребован у иностранных студентов

От вопросов экологии до политической трансформации. В Минске завершился форум «Беларусь адзіная»
08 сентября 2021 20:02

От вопросов экологии до политической трансформации. В Минске завершился форум «Беларусь адзіная»

Информационно-образовательный проект «Марафон здоровья»: как научить белорусов быть здоровыми?
14 марта 2017 07:52

Информационно-образовательный проект «Марафон здоровья»: как научить белорусов быть здоровыми?