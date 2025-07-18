Новости по тегу #Павел Маркауцан

«Принципиального отличия приемной компании 2025 года по сравнению с предыдущим годом нет».
80 % целевого набора в 2024 году в медуниверситет обусловлено потребностью практического здравоохранения. Это гарантия первого рабочего места в течение пяти лет.
В БГМУ обучается более 2 тысяч иностранных студентов более чем из 50 стран мира. Вуз достаточно востребован на мировом рынке образовательных услуг.
09 октября 2026 21:15
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