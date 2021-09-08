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Надо было доказывать, что если я руководитель-женщина, то партнёров не подведу. Что говорит гендиректор ЭНЭФ о работе?

08 сентября 2021 19:56
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Новости Беларуси. В 1990-е работники этого предприятия сами стали его акционерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сегодня завод ЭНЭФ в Молодечно доказывает, что малый бизнес может составить конкуренцию ведущим мировым производителям. Их электроника работает на брендовых объектах по всему миру, а еще используется в автомобилях, электробусах и электричках белорусской сборки.

Героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER Женщина» Наталья Голота больше 15 лет возглавляет предприятие. И точно знает, как собрать и мотивировать команду мечты, поставить и не прогадать на инновации. 

Надо было доказывать, что если я руководитель-женщина, то партнёров не подведу. Что говорит гендиректор ЭНЭФ о работе?-1

Наталья Голота, генеральный директор предприятия ЭНЭФ:
Всегда я своим коллегам говорю, что один человек в поле не воин. Мое кредо – чтобы люди приходили на работу с удовольствием и уходили домой тоже с удовольствием. Помогать, быть отзывчивыми. Не знаю, кредо ли это или не кредо, но это стиль или смысл жизни.

Покажется смешно, но я почему-то с детских лет думаю о том, что я когда-нибудь буду ну как минимум замдиректора и максимум – директор. Я вспоминаю свое детство, мы играли даже в директоров. Может быть, потому что я росла в большой семье, по тем временам не было таких достатков, как есть сейчас у детей. Поэтому казалось, что если ты будешь директором, то у тебя будет и одно, и второе, и третье.

Надо было доказывать, что если я руководитель-женщина, то партнёров не подведу. Что говорит гендиректор ЭНЭФ о работе?-4

Наталья Голота:
В 1991 году мы создавались как малое государственное предприятие, тогда это было модно. Мы выбрали, на тот момент новое направление было на электромодули – это блоки полупроводниковые для сварочных агрегатов. В Беларуси сварочные агрегаты никто не выпускал. Поэтому нашими основными заказчиками были предприятия Прибалтики, России и Украины. Им нравилось, что они приезжали – через три дня уезжали с опытным образцом, через месяц мы могли уже опытную партию выдать на гарант. 

Подробнее в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Голота # Фотофакт

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