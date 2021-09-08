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Шпаковский: компетенции ВНС, смертная казнь в законодательстве – эти вопросы я ставил на встречах с политическим активом

08 сентября 2021 19:19
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Новости Беларуси. От вопросов экологии, проблем с транспортом и трудоустройством до политической и экономической трансформации Беларуси. В Минске 8 сентября завершился форум «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпаковский: компетенции ВНС, смертная казнь в законодательстве – эти вопросы я ставил на встречах с политическим активом-1

Все начиналось в Бресте 20 августа. Группа экспертов отправилась в тур по регионам, чтобы на встречах с активом областей услышать, что волнует жителей городов, а уже после всем вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны.

Шпаковский: компетенции ВНС, смертная казнь в законодательстве – эти вопросы я ставил на встречах с политическим активом-4

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Принципы комплектования, компетенции Всебелорусского народного собрания, наличие смертной казни в уголовном законодательстве нашей страны и право трудовых коллективов на выдвижение кандидатов в депутаты все эти вопросы я ставил в том числе на встречах с представителями политического актива. Мы провели шесть встреч в большинстве областей нашей Республики Беларусь, сегодня седьмая в Минске. Да, определенные вопросы, некоторые новаторские идеи я получил. И мнения о том, чего хочет политический актив, не побоюсь этого слова, политическая элита нашей страны, как они видят – руководители на местах, те, кто обладают авторитетом, являются лидерами мнений в регионах – мы теперь знаем.

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Шпаковский # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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