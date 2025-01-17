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На линии огня – как проходит день сотрудника МЧС

17 января 2025 15:43
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И в огонь, и в воду. Уже 19 января свой профессиональный праздник отметят спасатели Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Эти люди сильны духом, не боятся трудностей и в любую минуту готовы прийти на помощь. В рядах смелых и отважных – и сотрудники МЧС.

Один день с огнеборцами провела Екатерина Ковальчук. 

На линии огня – как проходит день сотрудника МЧС-2

Распорядок дня расписан по минутам. Боевая и физическая подготовка, тактико-специальные учения и выезд на особо опасные объекты. Сотрудники МЧС и в будни, и в праздники находятся на линии огня. Андрей Зуев 25 лет назад сделал для себя непростой выбор – быть спасателем. В их ряды вступил сразу же после армии. Сегодня это опытный огнеборец. За его плечами сотни спасенных жизней и потушенных пожаров. А вот и последний случай.

На линии огня – как проходит день сотрудника МЧС-4

Андрей Зуев, старший инструктор-спасатель внутренней службы Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
По всей площади СТО внутри горели автомобили большегрузы, открытым пламенем. Угроза обрушения кровли создалась, в конце концов кровля обрушилась местами. Работали в сложной обстановке, тушили где-то часов 6 мы. Сложный пожар очень.

На линии огня – как проходит день сотрудника МЧС-6

Сообщение о пожаре. У спасателей есть полторы минуты, чтобы надеть боевку, сбор и выезд. Каждый день – это новые испытания, и огнеборцы готовы встретиться с ними лицом к лицу.

На линии огня – как проходит день сотрудника МЧС-8

Александр Александрович 20 лет на дороге спасения. Прекрасно знает каждый уголок своего района, знаком с особенностями каждой улицы и перекрестка. Это позволяет работать эффективнее. Подать воду или лестницу к месту эвакуации людей – это также его непосредственные задачи.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси

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