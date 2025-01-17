На линии огня – как проходит день сотрудника МЧС

И в огонь, и в воду. Уже 19 января свой профессиональный праздник отметят спасатели Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Эти люди сильны духом, не боятся трудностей и в любую минуту готовы прийти на помощь. В рядах смелых и отважных – и сотрудники МЧС. Один день с огнеборцами провела Екатерина Ковальчук.

Распорядок дня расписан по минутам. Боевая и физическая подготовка, тактико-специальные учения и выезд на особо опасные объекты. Сотрудники МЧС и в будни, и в праздники находятся на линии огня. Андрей Зуев 25 лет назад сделал для себя непростой выбор – быть спасателем. В их ряды вступил сразу же после армии. Сегодня это опытный огнеборец. За его плечами сотни спасенных жизней и потушенных пожаров. А вот и последний случай.

Андрей Зуев, старший инструктор-спасатель внутренней службы Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

По всей площади СТО внутри горели автомобили большегрузы, открытым пламенем. Угроза обрушения кровли создалась, в конце концов кровля обрушилась местами. Работали в сложной обстановке, тушили где-то часов 6 мы. Сложный пожар очень.

Сообщение о пожаре. У спасателей есть полторы минуты, чтобы надеть боевку, сбор и выезд. Каждый день – это новые испытания, и огнеборцы готовы встретиться с ними лицом к лицу.