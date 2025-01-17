В экстренных ситуациях организм блокирует боль. Как такое возможно?

Некоторые люди умеют контролировать чувство боли: йоги, факиры, цирковые артисты, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. И это абсолютная правда. Как это работает? Есть так называемые восходящие нервные пути, а есть нисходящие. Сначала работает восходящий путь, который передает болевой сигнал от периферии вверх в головной мозг, а потом включаются системы, которые передают сигнал вниз, в спинной мозг, что может привести к уменьшению болевого сигнала. И очень часто мы можем переносить боль именно благодаря этим нисходящим путям. Тренировками или медитациями нервную систему тоже можно приводить в такое состояние, когда в коре головного мозга усиливаются процессы, заглушающие или компенсирующие боль.

Светлана Пашкевич, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Человек действительно способен отключить боль, поскольку она регулируется нашей антиноцицептивной системой и теми гормонами, которые выделяются по нисходящей. То есть это будут эндорфины, энкефалины. И это уровни, например, в гипоталамусе. То есть это структуры и ядра головного мозга, которые выделяют наркотикоподобные субстанции. Сам человек способен себя натренировать и выделять эти субстанции, но при определенных тренировках, которые сочетают в себе дыхательные, физические упражнения.

Вадим Разделовский , врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Надо обладать способностями к самовнушению. И допустим врачи-психотерапевты, даже я знаю мои коллеги, которые вполне при каких-то манипуляциях могут так себя настроить, что боли не испытывают. Допустим, есть у меня очень хорошая терапевт, психолог, которой недавно делали довольно сложные манипуляции в области стоматологии. И она себя так настроила, что воспринимала это спокойно, ввела себя в состояние транса и спокойно это перенесла, без особых болевых ощущений.

Военные медики и журналисты описывали случаи, когда солдаты после серьезных ранений почти не испытывали боли, хотя на самом деле там были достаточно серьезные травмы и боль должна была быть почти невыносимой. Как это возможно? Это анальгезия – обезболивание. Во время стресса выделяется норадреналин. Он может блокировать болевые сигналы на входе в спинной мозг.

Светлана Пашкевич:

Очень часто для того, чтобы наш организм выжил, это естественный механизм, когда блокируется боль. У нас примерно на полчаса есть возможность спастись. Организм при обширной кровопотере, даже при потере конечности блокирует наши болевые ощущения, мгновенно выделяя вот эти субстанции, которые блокируют все болевые пути. Для чего? Чтобы организм мог выжить любой ценой. И только после того, как организм почувствовал, что помощь близка, вот уже скорая приехала, он может почувствовать такую невыносимую боль, которую уже врачи вынуждены купировать в течение длительного времени.