Чем необычен музей «Форт №5» в Бресте? История от постройки до наших дней

Провести выходные в Бресте – всегда отличный вариант. Рядом Беловежская пуща с Дедом Морозом. А в городе на главной пешеходке можно прочувствовать волшебство вместе с фонарщиком. Кстати, именно здесь находится счастливый сапожок. Просто примерьте, и вас ожидает неслыханный денежный доход.

Непокоренный. Он как секретный агент из прошлого лился с природой и готов дать отпор врагам. Фанаты военной истории будут поражены. Музей «5 форт» в Брестской крепости – памятник фортификационного искусства. Чудо инженерной мысли пережило две войны и дошло до нас практически в первозданном виде.

От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в «Зимнем саду» в Бресте – подробности здесь .

Светлана Драневич, заведующий научно-экспозиционным отделом Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: 26 апреля 1842 года Брест-Литовская крепость была введена в состав действующей крепостей Российской империи. Она считалась крепостью I класса. Однако после Крымской войны появились нарезные орудия. На смену они пришли гладкоствольным. Было принято решение крепость модернизировать. Вокруг строились форты на расстоянии 3-4 километра. От крепости и между фортами было точно такое же расстояние.

На линии огня. Форт возводили в 80 годы XIX века из добротного кирпича. В раствор глины добавляли кварцевый песок. Но в начале XX века стратегический объект потребовал модернизации. За дело взялся выдающийся военный инженер Иван Иосифович Белинский. Он одел кирпич в бетон и укрепил позиции. Сцена в канцелярии как раз об этом. Гуру Белинский слушает доклад варшавского подрядчика, предпринимателя, Рогожика Моисея Еремеевича. Площадь форта 10 гектаров. Толщина потолка и стен колеблется от метра до трех. Было продумано все, чтобы не подпустить противника и защитить от ураганного артиллерийского огня. Благодаря таким фортам крепость могла продержаться от 6 до 8 месяцев.

Светлана Драневич:

Казарма горжи – это тыльная сторона форта, здесь размещались военнослужащие в мирное время, их размещали где-то до 250 человек. Во время военное их численность увеличилась до 500 человек. Входы в саму казарму закрывали сквозники. Их основная задача – защитить казарму и гарнизон личный от осколочных попаданий и от пороховых газов.