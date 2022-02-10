От шахтёра до техника-электрика. Чему и как учат будущих профессионалов в горно-химическом колледже в Солигорске?

Новости Беларуси. От шахтера до техника-электрика и спасателя. Филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» – единственное в стране учебное заведение по подготовке рабочих для горно-добывающей и горно-перерабатывающей промышленности. Здесь обучаются свыше 700 молодых людей по семи различным специальностям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чему и как обучают будущих профессионалов – в материале Анны Куртасовой.

Дмитрий Габа учится на горного электромеханика. В лаборатории автоматизации производства вместе с однокурсниками тестирует специальные приборы, собирает новые модели, например, очистные комбайны.