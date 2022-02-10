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От шахтёра до техника-электрика. Чему и как учат будущих профессионалов в горно-химическом колледже в Солигорске?

10 февраля 2022 15:15
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Новости Беларуси. От шахтера до техника-электрика и спасателя. Филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» – единственное в стране учебное заведение по подготовке рабочих для горно-добывающей и горно-перерабатывающей промышленности. Здесь обучаются свыше 700 молодых людей по семи различным специальностям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Чему и как обучают будущих профессионалов – в материале Анны Куртасовой.  

Дмитрий Габа учится на горного электромеханика. В лаборатории автоматизации производства вместе с однокурсниками тестирует специальные приборы, собирает новые модели, например, очистные комбайны.  

От шахтёра до техника-электрика. Чему и как учат будущих профессионалов в горно-химическом колледже в Солигорске? -1

Дмитрий Габа, учащийся филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»:
Выбрал специальность горного электромеханика, потому что мне очень интересно подземное электрооборудование, поэтому в будущем я хочу стать главным энергетиком.  

От шахтёра до техника-электрика. Чему и как учат будущих профессионалов в горно-химическом колледже в Солигорске? -4

Подробнее в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Дмитрий Габа # Наталия Зяблова # Иван Клишевич # Анастасия Лещенко # Раиса Волошина # Инна Скуратова # Фотофакт

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