20 детских садов и 7 школ построят в Минске до 2023 года

Новости Беларуси. Проблема нехватки мест для дошколят и школьников долгие годы остается актуальной для столичной системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но какие еще вызовы и задачи сегодня стоят перед ней? Это решают участники традиционного для августа педагогического форума. Он собрал более 500 учителей, директоров учебных заведений и представителей Министерства образования.

Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Основная цель сегодняшнего разговора – это подведение итогов функционирования отрасли за прошлый учебный год и постановка основных целей на год наступающий. Это откровенный разговор профессионалов о тех проблемах, которые сегодня существуют в столичной системе образования на всех ее уровнях. И я очень надеюсь, что этот разговор положит начало новому пути развития нашей современной столичной минской школы.