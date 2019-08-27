Прямой эфир

20 детских садов и 7 школ построят в Минске до 2023 года

27 августа 2019 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проблема нехватки мест для дошколят и школьников долгие годы остается актуальной для столичной системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но какие еще вызовы и задачи сегодня стоят перед ней? Это решают участники традиционного для августа педагогического форума. Он собрал более 500 учителей, директоров учебных заведений и представителей Министерства образования.

20 детских садов и 7 школ построят в Минске до 2023 года-1

Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Основная цель сегодняшнего разговора – это подведение итогов функционирования отрасли за прошлый учебный год и постановка основных целей на год наступающий. Это откровенный разговор профессионалов о тех проблемах, которые сегодня существуют в столичной системе образования на всех ее уровнях. И я очень надеюсь, что этот разговор положит начало новому пути развития нашей современной столичной минской школы.

20 детских садов и 7 школ построят в Минске до 2023 года-4

Предваряла форум интерактивная выставка «Минск: прошлое, настоящее, будущее». Акцент – на внешкольной занятости учеников. О необходимости искать новые формы работы с детьми педагоги говорят все чаще. 12 учреждений дополнительного образования представили свою программу, которая разогревает интерес к различным направлениям деятельности.

# Образование в Беларуси # общество # Мария Киндиренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нашли травмированную птицу: забирать домой или куда-то звонить?
27 августа 2019 10:51

Нашли травмированную птицу: забирать домой или куда-то звонить?

Что делать, если сбили дикое животное на дороге
27 августа 2019 10:51

Что делать, если сбили дикое животное на дороге

«Можно даже петарды вверх пострелять»: что делать, если дикое животное зашло к вам во двор
27 августа 2019 10:50

«Можно даже петарды вверх пострелять»: что делать, если дикое животное зашло к вам во двор