От поварского искусства до швейного дела – белорусские старшеклассники осваивают рабочие профессии

Настасья Пинчук, корреспондент:

В Беларуси старшеклассники получают не только аттестат, но и реальную профессию. Более 33 тысяч юношей и девушек прямо сейчас осваивают рабочие специальности – от поварского искусства до швейного дела. Как школа становится стартовой площадкой для карьеры, узнаем.

10-классники и 11-классники осваивают рабочую профессию в рамках трудового обучения. Мы побывали в колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Здесь занимаются ученики из 22 школ столицы. На выбор – 12 направлений, в том числе живопись.