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От поварского искусства до швейного дела – белорусские старшеклассники осваивают рабочие профессии

28 января 2026 10:11
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От поварского искусства до швейного дела – белорусские старшеклассники осваивают рабочие профессии -1

Настасья Пинчук, корреспондент:
В Беларуси старшеклассники получают не только аттестат, но и реальную профессию. Более 33 тысяч юношей и девушек прямо сейчас осваивают рабочие специальности – от поварского искусства до швейного дела. Как школа становится стартовой площадкой для карьеры, узнаем. 

10-классники и 11-классники осваивают рабочую профессию в рамках трудового обучения. Мы побывали в колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Здесь занимаются ученики из 22 школ столицы. На выбор – 12 направлений, в том числе живопись.

От поварского искусства до швейного дела – белорусские старшеклассники осваивают рабочие профессии -3

Елисей Костюченко, учащийся 11 класса средней школы № 64 г. Минска:
Люди, которые конкретно не определились с тем, что в жизни хотят, могут это попробовать. Им это, конечно, может зайти или не зайти, но мне зашло, мне нравится. 

Для девушек есть отличный шанс реализовать творческий потенциал, постигая искусство визажа.

Подробности в видео.

# Профессии # Образование # Образование в Беларуси

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