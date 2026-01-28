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Маски для лица зимой – косметолог назвала лучшие решения для питания и восстановления кожи

28 января 2026 09:40
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Маски для лица зимой – косметолог назвала лучшие решения для питания и восстановления кожи-1

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:
Зимой наша кожа особенно страдает из-за перепадов температур. Сильный ветер, отопление – все это пагубно влияет на качество нашей кожи. В итоге мы замечаем повышенное шелушение, обезвоженность и появление глубоких морщин. Поэтому мы рекомендуем особенно тщательно ухаживать за вашей кожей в зимний период времени. 

Нашу кожу нужно увлажнять и питать, желательно это делать дважды в неделю. Если вам нужно избавиться от шелушения, то я рекомендую выбирать маски с повышенным содержанием церамидов или аминокислот, которые будут восстанавливать гидролипидный барьер оболочки, и ваша кожа будет выглядеть более нежной и бархатистой.

Если у вас имеется пигментация на лице, обратите свое внимание, чтобы в составе маски был, например, такой компонент, как витамин С. Если вы хотите свою кожу напитать, обратите внимание, чтобы в маске были натуральные масла.

Подробности в видео.

# Красота # Полезные советы

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