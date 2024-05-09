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В Витебске в День Победы прошёл легкоатлетический забег – участвовали около 600 человек

09 мая 2024 14:19
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В Витебске в честь Дня Победы дистанцию протяженностью более 6 километров преодолели участники легкоатлетического забега. Это студенты, семейные пары, представители трудовых коллективов и общественных организаций – всего около 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске в День Победы прошёл легкоатлетический забег – участвовали около 600 человек-1

Поучаствовать в патриотической акции мог каждый желающий. Маршрут стартовал на площади Победы и пролегал по центральным улицам города. Колонну сопровождали автомобили Госавтоинспекции. Финальная точка забега – в парке имени 40-летия ВЛКСМ, где во время войны находилось место массового уничтожения людей. Их память почтили уже после финиша. Первым дистанцию преодолел витебчанин Никита Козлов. Его результат – 18 минут 49 секунд.

В Витебске в День Победы прошёл легкоатлетический забег – участвовали около 600 человек-4

Очень символично, поскольку это праздник Победы. Это, конечно, забег с атмосферой. И то, что он значит лично для меня, для нашей страны – для меня бесценно.

В Витебске в День Победы прошёл легкоатлетический забег – участвовали около 600 человек-7

Победителей забега наградили дипломами, дизайнерскими медалями и сертификатами от спонсоров.

# День Победы # общество

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