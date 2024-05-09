Военные реконструкции, фронтовой музей, кино на привале. Как Гродно отмечает 9 Мая?
Гродно сегодня, 9 мая – одна большая яркая праздничная площадка. Военные реконструкции, фронтовой музей, партизанский лагерь, кино на привале – это далеко не все, что подготовили организаторы. Повсюду звучат песни победы. А на улице Советской и вовсе можно совершить путешествие во времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О военных и мирных эпохах жизни города расскажет в прямом включении Алена Жиборт.
Алена Жиборт, корреспондент:
Празднование Дня Победы в Гродно в самом разгаре. Сейчас мы находимся на улице Советской. Здесь работают «Полустанки времени». Это 4 локации, которые отражают разные периоды жизни нашего народа. Первый – довоенный.
Интерактивная площадка называется «Завтра была война». Здесь мы видим, как жили люди до начала 1940-х.
Также можно узнать, как в ремесленных училищах того времени молодые люди получали рабочие специальности.
Следующая площадка – это уже военные годы, там представлен быт партизан.
Можно примерить плащ-палатку, каску, пилотку. Соответственно, фоном идет музыкальная программа Гродненского государственного колледжа искусств. Там тоже все песни военных лет отражены. Импровизация, хореография.
3-я площадка посвящена Великой Победе. Она рассказывает о том, как восстанавливали разрушенный войной город. А последняя называется «Беларусь – моя гордость и слава». На ней представлены достижения и успехи наших современников.
Это было сделано для того, чтобы зритель понял и увидел, как сейчас наша Беларусь расцветает, живет. Через что нам пришлось пройти, чтобы жить именно в этом мирном времени.
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