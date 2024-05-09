Военные реконструкции, фронтовой музей, кино на привале. Как Гродно отмечает 9 Мая?

Гродно сегодня, 9 мая – одна большая яркая праздничная площадка. Военные реконструкции, фронтовой музей, партизанский лагерь, кино на привале – это далеко не все, что подготовили организаторы. Повсюду звучат песни победы. А на улице Советской и вовсе можно совершить путешествие во времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О военных и мирных эпохах жизни города расскажет в прямом включении Алена Жиборт.

Алена Жиборт, корреспондент:

Празднование Дня Победы в Гродно в самом разгаре. Сейчас мы находимся на улице Советской. Здесь работают «Полустанки времени». Это 4 локации, которые отражают разные периоды жизни нашего народа. Первый – довоенный.

Интерактивная площадка называется «Завтра была война». Здесь мы видим, как жили люди до начала 1940-х.

Также можно узнать, как в ремесленных училищах того времени молодые люди получали рабочие специальности.

Следующая площадка – это уже военные годы, там представлен быт партизан.

Можно примерить плащ-палатку, каску, пилотку. Соответственно, фоном идет музыкальная программа Гродненского государственного колледжа искусств. Там тоже все песни военных лет отражены. Импровизация, хореография.

3-я площадка посвящена Великой Победе. Она рассказывает о том, как восстанавливали разрушенный войной город. А последняя называется «Беларусь – моя гордость и слава». На ней представлены достижения и успехи наших современников.