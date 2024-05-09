На Кургане Славы под Минском подвели итоги патриотического велопробега «Звезда Великой Победы»

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

9 Мая – это, наверное, один из самых эмоциональных праздников. Не зря есть слова из песни: праздник со слезами на глазах. С одной стороны, именно праздник, потому что мы празднуем освобождение нашей Родины. С другой стороны, слезы, потому что мы понимаем, какой ценой нам досталась эта победа. Безусловно, Курган Славы – это символ освобождения нашей страны. В этом году 80-летие со дня освобождения Беларуси. Конечно, мы к этому празднику обновляем символ нашей победы.