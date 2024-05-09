На Кургане Славы под Минском подвели итоги патриотического велопробега «Звезда Великой Победы»
На Кургане Славы под Минском подвели итоги патриотического велопробега «Звезда Великой Победы». Это конечная точка 300-километрового маршрута. Сотни участников память погибших почтили минутой молчания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курган Славы – настоящий символ освобождения Беларуси. Сейчас проводится реконструкция мемориального комплекса. Завершить ее планируется ко Дню Независимости. По традиции это памятное место стало главной площадкой праздничных мероприятий столичного региона. Сюда приехали гости из разных уголков страны.
Сергей Больбасов, житель Минска:
Приехали из Минска с супругой, с товарищем. Это традиция большого количества лет. Ездим, начиная с Кургана Славы, проникаемся этим духом победным, вспоминаем своих дедов, которые погибли.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
9 Мая – это, наверное, один из самых эмоциональных праздников. Не зря есть слова из песни: праздник со слезами на глазах. С одной стороны, именно праздник, потому что мы празднуем освобождение нашей Родины. С другой стороны, слезы, потому что мы понимаем, какой ценой нам досталась эта победа. Безусловно, Курган Славы – это символ освобождения нашей страны. В этом году 80-летие со дня освобождения Беларуси. Конечно, мы к этому празднику обновляем символ нашей победы.
День Победы объединил всех белорусов. Каждый по-своему присоединился к теплым поздравлениям. Так, например, аграрии пристоличного района решили подойти к этому креативно. Работники Института химии новых материалов Академии наук прямо на поле площадью более 10 гектаров сделали необычную поздравительную открытку с символической надписью. Таким образом запечатлели память о героях войны.