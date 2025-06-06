Китай потребовал от Украины обеспечить законные права граждан КНР

Китай требует от Украины соблюдения законных прав граждан, комментируя сообщения о пленении двух китайских граждан, принимавших участие в боевых действиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Линь Цзянь.

Он также подчеркнул, что Пекин неоднократно предупреждал своих граждан о необходимости избегать зон конфликтов и участия в столкновениях. Министерство иностранных дел Китая обратилось к Украине с призывом обеспечить гуманное обращение в соответствии с установленными правилами.

«Китай требует, чтобы украинская сторона в соответствии с установленными правилами обеспечила законные права китайских граждан и гуманное обращение», – сказал Линь Цзянь.