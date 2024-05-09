«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси

В Гомеле День Победы отметят с не меньшим размахом. Театральные премьеры, фестиваль солдатской песни, вальс. В городе уже оформлены десятки праздничных локаций. Но кульминацией праздника организаторы называют парад воинских подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздничного Гомеля на прямой связи со студией Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сегодня Гомель особенно красив. Он утопает в цветах и улыбках, а лица людей полны трепетных эмоций. Прежде всего благодарности за счастье жить под мирным небом.

Торжества в городе над Сожем открылись праздничным шествием. На улицу Советскую вышли сотни гомельчан: ветераны войны, представители власти, общественных объединений и трудовых коллективов. Многие пришли с фотографиями своих родных-фронтовиков, которые боролись с фашизмом. Акцией «Беларусь помнит» уже десятый год мы отдаем дань уважения подвигу героев.

Хочется в этот день вспомнить своего дедушку. Был участником всего периода Великой Отечественной войны. Начинал войну под Москвой, принимал участие в освобождении Кенигсберга, последние дни своего участия закончил победой над Японией. Праздник со слезами на глазах. Майский Брест встретил рекордное количество гостей.