«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси
В Гомеле День Победы отметят с не меньшим размахом. Театральные премьеры, фестиваль солдатской песни, вальс. В городе уже оформлены десятки праздничных локаций. Но кульминацией праздника организаторы называют парад воинских подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С праздничного Гомеля на прямой связи со студией Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Сегодня Гомель особенно красив. Он утопает в цветах и улыбках, а лица людей полны трепетных эмоций. Прежде всего благодарности за счастье жить под мирным небом.
Торжества в городе над Сожем открылись праздничным шествием. На улицу Советскую вышли сотни гомельчан: ветераны войны, представители власти, общественных объединений и трудовых коллективов. Многие пришли с фотографиями своих родных-фронтовиков, которые боролись с фашизмом. Акцией «Беларусь помнит» уже десятый год мы отдаем дань уважения подвигу героев.
Хочется в этот день вспомнить своего дедушку. Был участником всего периода Великой Отечественной войны. Начинал войну под Москвой, принимал участие в освобождении Кенигсберга, последние дни своего участия закончил победой над Японией.
Праздник со слезами на глазах. Майский Брест встретил рекордное количество гостей.
Мои родные два дяди, папины братья, они освобождали. Один в Беларуси погиб, другой освобождал Украину, Беларусь и в Прибалтике погиб. И через много лет мы нашли в Прибалтике его могилу, захоронили и решили увековечить.
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