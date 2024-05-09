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«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси

09 мая 2024 09:21
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В Гомеле День Победы отметят с не меньшим размахом. Театральные премьеры, фестиваль солдатской песни, вальс. В городе уже оформлены десятки праздничных локаций. Но кульминацией праздника организаторы называют парад воинских подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С праздничного Гомеля на прямой связи со студией Анна Корольчук.

«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Сегодня Гомель особенно красив. Он утопает в цветах и улыбках, а лица людей полны трепетных эмоций. Прежде всего благодарности за счастье жить под мирным небом.

«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси-4

Торжества в городе над Сожем открылись праздничным шествием. На улицу Советскую вышли сотни гомельчан: ветераны войны, представители власти, общественных объединений и трудовых коллективов. Многие пришли с фотографиями своих родных-фронтовиков, которые боролись с фашизмом. Акцией «Беларусь помнит» уже десятый год мы отдаем дань уважения подвигу героев.

«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси-7

Хочется в этот день вспомнить своего дедушку. Был участником всего периода Великой Отечественной войны. Начинал войну под Москвой, принимал участие в освобождении Кенигсберга, последние дни своего участия закончил победой над Японией.

Праздник со слезами на глазах. Майский Брест встретил рекордное количество гостей.

«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси-10

Мои родные два дяди, папины братья, они освобождали. Один в Беларуси погиб, другой освобождал Украину, Беларусь и в Прибалтике погиб. И через много лет мы нашли в Прибалтике его могилу, захоронили и решили увековечить.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# День Победы # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области

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