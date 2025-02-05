Как государство способствует закреплению рабочей молодёжи в регионах? Рассказываем на примере Гродненской области

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Есть молодежи где закрепиться, где трудиться в регионах, на местах?
Ольга Седельник, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета:
Конечная цель любого проекта, любой программы, которая реализуется у нас в стране, – повысить уровень жизни абсолютно каждого человека, обеспечить его достойной занятостью, достойным уровнем оплаты труда. Надо отметить, что как и в Республике Беларусь, так и в целом у нас в стране и в Гродненской области уровень безработицы, в том числе и молодежной, крайне низкий.
Если применить методологию международной организации труда, так называемую МОТовскую систему, то на конец 2024 года в Республике Беларусь безработица составляет порядка 3 % от численности всего трудоспособного населения, всей рабочей силы. В Гродненской области она еще меньше, она составляет по итогам 2024 года порядка 2,6 %.
У нас государство делает и прикладывает огромные усилия для того, чтобы создать условия для каждого абсолютно человека, который желает и хочет трудиться и приносить вклад в развитие экономики Республики Беларусь, все условия. Во-первых, привлекаются инвестиции, создаются новые предприятия и организации. И как следствие, естественно, это создание новых рабочих мест.
Ольга Седельник:
«Один район – один проект». Я хочу сказать о Гродненской области. У нас в рамках поручения главы государства реализуется 21 инвестиционный проект. На сегодня многие уже завершены и очень активно работают. И, как правило, здесь работает и трудится именно молодежь. Такие проекты были реализованы в Мостовском районе, в Ивьевском. Это проекты, связанные с пошивом одежды и переработкой полимерной продукции. В 2024 году был запущен первый этап проекта, который реализовался у нас в районе с очень небольшой численностью населения, это Свислочский район.
Деревоперерабатывающее предприятие, завод под одноименным названием «Свислочь». И там уже было создано на первом этапе 126 рабочих мест. Для этого региона это достаточно большой вклад. И еще раз повторю, что прежде всего все-таки рабочие места для более молодого поколения.