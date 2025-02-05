Как государство способствует закреплению рабочей молодёжи в регионах? Рассказываем на примере Гродненской области

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Есть молодежи где закрепиться, где трудиться в регионах, на местах?

Ольга Седельник, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета:

Конечная цель любого проекта, любой программы, которая реализуется у нас в стране, – повысить уровень жизни абсолютно каждого человека, обеспечить его достойной занятостью, достойным уровнем оплаты труда. Надо отметить, что как и в Республике Беларусь, так и в целом у нас в стране и в Гродненской области уровень безработицы, в том числе и молодежной, крайне низкий. Если применить методологию международной организации труда, так называемую МОТовскую систему, то на конец 2024 года в Республике Беларусь безработица составляет порядка 3 % от численности всего трудоспособного населения, всей рабочей силы. В Гродненской области она еще меньше, она составляет по итогам 2024 года порядка 2,6 %. У нас государство делает и прикладывает огромные усилия для того, чтобы создать условия для каждого абсолютно человека, который желает и хочет трудиться и приносить вклад в развитие экономики Республики Беларусь, все условия. Во-первых, привлекаются инвестиции, создаются новые предприятия и организации. И как следствие, естественно, это создание новых рабочих мест.