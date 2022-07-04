«Это праздничная солнечная атмосфера, чувство единства». Как Беларусь отметила День Незаивисмости?

Новости Беларуси. Отгремели залпы праздничного фейерверка. Беларусь отметила День Независимости. Праздник, который объединяет всех нас. Непростой путь прошли белорусы к суверенитету, но мы сохранили свое единство и свою нацию. Мирное небо над всеми нами – результат героических подвигов наших дедов и прадедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И мы не в праве забыть или переписать эту историю.

Уже традиционно 3 июля 2022 года праздничные мероприятия в День Независимости прошли по всей стране. Каким был главный праздник белорусской государственности? Курган Славы – один из самых масштабных мемориалов, посвященных советским воинам-освободителям на белорусской земле. Это место памяти, которое ежемесячно посещают тысячи человек. Нить памяти между прошлым и настоящим не разорвана. Подтверждение тому – несчитанное количество белорусов, которые возложили цветы к монументу в День Независимости. Вместе с сыновьями праздничным утром дань памяти героям-освободителям отдал Президент Беларуси. Читайте здесь.

Только в Минске 3 июля прошел десяток праздничных мероприятий. Для минчан и гостей столицы организаторы подготовили мастер-классы, яркие фотозоны и ярмарки ремесленников. Будущих защитников страны особенно привлекала выставка военной техники. А с концертных площадок доносились мелодии военных песен и известных композиций, которые собирали зрителей всех поколений.

Моя любимая военная песня – это «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай». Песня о Победе, которая посвящена 9 Мая, о Победе в целом великого народа. Эти праздники – это то, что объединяет на всех, это наша история, которую, конечно же, нужно помнить, чтобы не совершать в будущем этих ошибок. Это праздничная солнечная атмосфера, чувство единства, чувствовать себя частичкой чего-то целого. В Минске чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах празднования Дня Независимости не допущено. Читайте тут.

Центральной праздничной площадкой уже традиционно стала стела «Минск – город герой». На главной сцене Дня Независимости выступили известные белорусские и российские исполнители. Среди зрителей также немало было гостей из России. Для них наша страна – второй дом. Михаил Турецкий: «Мы добрые соседи – Россия и Беларусь. Мы должны друг друга поддерживать, друг другу помогать». Подробности.

В праздничный вечер музыка объединила зрителей у стелы. Со сцены звучали любимые песни, которым хотелось подпевать. Кульминацией праздника стало исполнение государственного гимна в рамках акции «Споем гимн вместе». Тысячи белорусов объединили всем известные строки. Каждая из них сегодня не теряет свою актуальность.