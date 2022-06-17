Валентин Елизарьев о вечерах Большого в Несвиже: «Мы все рады, что мы здесь, в этом замечательном замке»

Новости Беларуси. Знаменитые вечера Большого театра в Несвижском замке открываются балетом «Бахчисарайский фонтан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока идут последние приготовления к вечернему концерту, Несвиж уже окунулся в неповторимую атмосферу фестиваля оперного и балетного искусства. За три дня культурного уик-энда публику ждет 10 представлений. Интересно, что за 12 лет программа вечеров ни разу не повторялась. Для театра это грандиозное событие под занавес сезона. В Несвиж приехала большая часть коллектива – 420 человек.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

Мы все рады, что мы здесь, в этом замечательном замке. Где все пахнет искусством вообще. Где запах дурманящий. Вот сейчас цветы, парк вот этот невероятный, дворцовый комплекс. Все едут сюда с удовольствием.

Украшением фестивальной программы 17 июня стал концерт духовной музыки. Шедевры классики звучали под сводами одного из красивейших барочных храмов Восточной Европы – костеле Божьего тела.

Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси:

Вы знаете, духовную музыку петь или помогают и дают. Или это не совсем каждый вокалист к той музыке может подойти. Ну, как-то получается. Поэтому духовную музыку с большой честью, трепетом, сердечным переживанием всегда пою, с радостью.