Повторение истории, разнообразные экскурсии и круглые столы. Как пройдёт праздник «Вытокі. Крок да Алімпу» в Новогрудке?

Новости Беларуси. Древнейший город страны – Новогрудок – на два дня погружается в атмосферу масштабного спортивно-культурного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 июня там прошло открытие фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Он проходит под патронажем Национального олимпийского комитета. В Год исторической памяти первый день организаторы посвятили богатому духовному наследию райцентра, который в XIII веке был первой столицей Великого княжества Литовского. Поэтому и тема праздника – Статуты ВКЛ. Для гостей провели экскурсии с элементами театрализации в Новогрудском замке и доме-музее поэта Адама Мицкевича.