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Повторение истории, разнообразные экскурсии и круглые столы. Как пройдёт праздник «Вытокі. Крок да Алімпу» в Новогрудке?

17 июня 2022 15:58
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Новости Беларуси. Древнейший город страны – Новогрудок – на два дня погружается в атмосферу масштабного спортивно-культурного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Повторение истории, разнообразные экскурсии и круглые столы. Как пройдёт праздник «Вытокі. Крок да Алімпу» в Новогрудке?-1

17 июня там прошло открытие фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Он проходит под патронажем Национального олимпийского комитета. В Год исторической памяти первый день организаторы посвятили богатому духовному наследию райцентра, который в XIII веке был первой столицей Великого княжества Литовского. Поэтому и тема праздника – Статуты ВКЛ. Для гостей провели экскурсии с элементами театрализации в Новогрудском замке и доме-музее поэта Адама Мицкевича.  

Повторение истории, разнообразные экскурсии и круглые столы. Как пройдёт праздник «Вытокі. Крок да Алімпу» в Новогрудке?-4

Каждый посетитель мог по следам белорусского живописца Язепа Дроздовича поучаствовать в мастер-классах по «Маляваным дыванам». Этот уникальный вид росписи домотканых холстов включен в государственный список историко-культурных ценностей. В рамках праздника работали круглые столы и семинары, где участники говорили об олимпийских ценностях и достижениях белорусских атлетов.  

# Фестиваль # общество # Язэп Дроздович # Фотофакт

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