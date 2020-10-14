«Требуется нешаблонность, творчество определённое». Как проходит учение ОДКБ «Нерушимое братство – 2020»

Новости Беларуси. Под Витебском продолжается командно-штабное учение «Нерушимое братство – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миротворческие контингенты государств – членов ОДКБ отрабатывают совместные действия по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня. Также оказывают содействие в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от столкновений, контролируют перевозки, пресекают противоправный ввоз и вывоз боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Владимир Белый, начальник штаба руководства (Беларусь):

Мы постоянно меняем эти участки проведения тактико-строевых занятий для того, чтобы дать им возможность максимально действовать на незнакомой местности. От них требуется нешаблонность, творчество определенное. Мы можем определить, согласно замыслу какого-то инструктора, их возможный подход. А зачастую их решения бывают такие оригинальные, что они на самом деле даже превосходят то, что мы планировали. Люди подготовленные, в этом отношении есть даже поучиться чему инструкторам.

Ильяс Мустафин, старший офицер управления миротворческой подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил (Казахстан):

Взаимодействие на высшем уровне организовано. Не впервые это учение проводится, оно ежегодное. У нас давно уже сложились определенные точки понимания, выработана работа. Поэтому взаимодействие, считаю, очень хорошо организовано.