От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?

Екатерина Забенько, СТВ:

Торговый центр «Столица», который в 2006 году стал первым подземным торговым центром в Беларуси, вернул себе статус № 1. Стопроцентная загрузка и обновленная концепция. Все белорусские бренды под одной крышей. Такой маркетинговый ход оценил и Президент, лично побывав там в июле 2022 года. Какие новогодние подарки готовит подземный комплекс для посетителей? Наш корреспондент отправилась на шопинг по-белорусски.

Беларусь пад белымі крыламі. Один из символов нашей страны напоминает о том, что широта размаха отечественных производителей позволяет привлечь покупателей на три уровня торговых площадей! Именно здесь, в самом центре Минска, на площади Независимости, одной из самых крупных в мире, прописалась «Столица» – торговый центр. Гостям города такое расположение позволяет быстро закупиться всем, что больше нигде не встретишь в таком уникальном сочетании «цена-качество».

Любят здесь бывать и минчане. Сейчас время сюрпризов на Новый год. А лучший подарок сделан своими руками. Точнее, силами белорусских производителей. К тому же гостей столицы ждет немало мероприятий. Так, 24 декабря в «Столице» состоится рождественский показ мод. Свои работы представят белорусские дизайнеры. А с 26 декабря по 7 января ежедневно юных посетителей торгового центра будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Под крышей торгового центра более 100 магазинов. Но сориентироваться здесь легко, а вот ограничиться всего парой покупок сложно. Что ни бренд, то тренд!

Марина Шкель, заведующая торговой секцией:

К Новому году яркие цвета. Яркие, блестящие. Минчанки будут очень довольны нашей новой коллекцией.

Пройти мимо мерча Первого особенно сложно. Примерить на себя цитаты Президента Беларуси сегодня мечтают туристы со всех уголков планеты. Очень популярны истинно белорусские подарки с красно-зеленым колоритом и характерным орнаментом. Ну а теперь можно и за продуктами к новогоднему столу.

Получили колбасы варено-копченые в новогодних упаковках. Очень хорошая колбаса. Чтобы жизнь в 2023-м была сладкой, заглядываем в самые «вкусные» магазины. Их можно легко вычислить по количеству посетителей.

Светлана Чиж, продавец:

У нас широкий ассортимент товаров к Новому году. Идут у нас пряники разных видов. Будут новогодние тортики, будет выпечка.

В продуктовых секциях сейчас особенно многолюдно.