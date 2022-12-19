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От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?

19 декабря 2022 11:42
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Екатерина Забенько, СТВ:
Торговый центр «Столица», который в 2006 году стал первым подземным торговым центром в Беларуси, вернул себе статус № 1. Стопроцентная загрузка и обновленная концепция. Все белорусские бренды под одной крышей. Такой маркетинговый ход оценил и Президент, лично побывав там в июле 2022 года. Какие новогодние подарки готовит подземный комплекс для посетителей? Наш корреспондент отправилась на шопинг по-белорусски.

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-1

Беларусь пад белымі крыламі. Один из символов нашей страны напоминает о том, что широта размаха отечественных производителей позволяет привлечь покупателей на три уровня торговых площадей! Именно здесь, в самом центре Минска, на площади Независимости, одной из самых крупных в мире, прописалась «Столица» – торговый центр. 

Гостям города такое расположение позволяет быстро закупиться всем, что больше нигде не встретишь в таком уникальном сочетании «цена-качество».

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-3

Любят здесь бывать и минчане. Сейчас время сюрпризов на Новый год. А лучший подарок сделан своими руками. Точнее, силами белорусских производителей. К тому же гостей столицы ждет немало мероприятий.

Так, 24 декабря в «Столице» состоится рождественский показ мод. Свои работы представят белорусские дизайнеры. А с 26 декабря по 7 января ежедневно юных посетителей торгового центра будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Под крышей торгового центра более 100 магазинов. Но сориентироваться здесь легко, а вот ограничиться всего парой покупок сложно. Что ни бренд, то тренд!

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-5

Марина Шкель, заведующая торговой секцией:
К Новому году яркие цвета. Яркие, блестящие. Минчанки будут очень довольны нашей новой коллекцией.

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-7

Пройти мимо мерча Первого особенно сложно. Примерить на себя цитаты Президента Беларуси сегодня мечтают туристы со всех уголков планеты. Очень популярны истинно белорусские подарки с красно-зеленым колоритом и характерным орнаментом. Ну а теперь можно и за продуктами к новогоднему столу.

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-9

Получили колбасы варено-копченые в новогодних упаковках. Очень хорошая колбаса.

Чтобы жизнь в 2023-м была сладкой, заглядываем в самые «вкусные» магазины. Их можно легко вычислить по количеству посетителей.

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-11

Светлана Чиж, продавец:
У нас широкий ассортимент товаров к Новому году. Идут у нас пряники разных видов. Будут новогодние тортики, будет выпечка.

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-13

В продуктовых секциях сейчас особенно многолюдно.

От новогодних нарядов до праздничной выпечки. Чем богат торговый центр «Столица»?-15

Марина Кишкурно, корреспондент:
Мы думали, что в легендарном магазине сладостей предновогодняя лихорадка. Оказывается, здесь так всегда. Жизнь кипит не только в преддверии зимних праздников. Нас тоже не оставили без угощений.

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