С особым размахом, объединяя многовековые традиции и современные тренды. Витебск масштабно отмечает 1051-ю годовщину со дня основания. Торжества начались с возложения цветов к памятному знаку на месте казни советских патриотов в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебчане почтили память героев, отдавших жизни за освобождение родного края.

Музеи в чемодане, письма с фронтов, фотографии и личные вещи бойцов. На пешеходной улице северной столицы разместились уникальные военные экспозиции, где каждый предмет – свидетельство того, что в Витебске нет ни одной семьи, которую не затронула война, и нет поколения, которое забыло бы ее уроки.

Кристина Евстафьева, жительница Витебска: Ребенку важно участвовать в таких мероприятиях, чтобы он знал свой город, знал свою страну, ее историю. Привлекли внимание чемоданы, было интересно посмотреть, что в них было. Спрашивал, какой там инвентарь лежал.

Василиса Максимович, учащаяся Витебской гимназии №5 имени И.И. Людникова: Именно в День города мы можем почтить память солдата, отдать благодарность им за то, что они, рискуя своими жизнями, освобождали наш город. Советскую армию Витебска встретили 118 жителей нашего города, которые остались живы. Наш город был разрушен на 90 % и по комиссии Красного креста, которые приезжали сюда, сказали, что город не подлежит восстановлению, но силами наших жителей город был восстановлен заново.

В торжественной обстановке открыли мемориальную доску Ивану Галькевичу – участнику Великой Отечественной войны, меценату и коллекционеру. Благодаря его дару в Витебске появился первый в Беларуси Музей частных коллекций, где сейчас хранятся тысячи уникальных экспонатов.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

Иван Данилович – это единственный коллекционер второй половины ХХ века, который передал свою коллекцию безвозмездно городу. Только за последние несколько лет более 50 тысяч посетителей посмотрели Музей частного коллекционирования. И я уверена, что их будет больше.

Организаторы подготовили для жителей и гостей города множество интерактивных площадок: кинопоказы под открытым небом, уличные перфомансы, поэтические слэмы и разнообразные арт-акции – каждый мог найти занятие по душе. На сцене Летнего амфитеатра были названы обладатели звания «Витебчанин года» и почетный граждан. Это те люди, кто своим ежедневным трудом вносит значительный вклад в развитие города. Завершит яркий день грандиозный гала-концерт и фейерверк, который раскрасит небо над площадью Победы.