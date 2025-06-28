Безвозмездно, но бесценно! В Беларуси ежедневно донорами становятся около 1,5 тыс. человек

Тихие герои нашего времени. Ежедневно в Беларуси донорами становятся около 1,5 тысячи человек. Это значит, каждую минуту кто-то садится в донорское кресло. В стране более 3 тысяч почетных доноров – людей, безвозмездно делящихся частицей себя. За этими цифрами – десятки тысяч спасенных жизней. Ежегодно в Беларуси заготавливается более 250 тысяч литров ее компонентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как собранная по капле драгоценная жидкость спасает целое море жизней – в материале Юлии Мычки.

Всего 15 минут в донорском кресле... И три спасенные жизни. Могилевчанка Анна Сосновская знает это не понаслышке. Сегодня – ее юбилейная, 40-я донация. Начала еще студенткой. С тех пор паузы в донорском марафоне были лишь на время беременности.

Анна Сосновская, донор:

Сдаю с осознанием того, что это действительно необходимо. И мы не задумываемся в повседневной жизни о разных ситуациях. Но они, к сожалению, случаются. Поэтому пока могу помогать, буду помогать. Ежедневно в Могилеве на станцию переливания крови приходят более сотни таких же, как Анна. Совершенно разных людей. Объединяет их одно – желание помочь и измеряется оно очень конкретно – в миллилитрах крови.

Светлана Петранис, заместитель главного врача Могилевской областной станции переливания крови:

По Могилевской области у нас порядка 10 тысяч почетных доноров. Средний возраст донора, наверное, 35-40. Сегодня увеличен возраст донора с 18 до 65 лет. Ранее было 60 лет.

У Могилевской станции переливания крови – особый дух. 70 % ее сотрудников – сами почетные доноры! Значок и удостоверение получают те, кто безвозмездно сдал кровь не менее 20 раз. Медицинский регистратор Светлана Давыденко – ветеран донорского движения. Ее энтузиазм оказался настолько силен, что приобщила всю свою семью.

Светлана Давыденко, почетный донор:

В 1994 году я пришла работать на станцию. До этого я вообще не знала, что есть такая служба крови у нас в городе. Но я попробовала, мне понравилось. Потом родители. Теперь у меня вся семья почетных доноров, еще племянники сдают.