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В Москве +20 и кратковременные дожди – погода в Европе на неделю

28 июня 2025 17:11
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Какой прогноз погоды ожидает западных соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Москве +20 и кратковременные дожди – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции жаркое лето. Синоптики прогнозируют погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +35. В Вене +31 без осадков. В Риме ожидается +38. В Мадриде +40 и малооблачно.

В Москве +20 и кратковременные дожди – погода в Европе на неделю-4

В Софии термометр покажет +27. В турецкой столице до +24 и кратковременные дожди. В Афинах переменная облачность и +30 без осадков.

В Москве +20 и кратковременные дожди – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +21. В Вильнюсе +21, небольшой дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26 градусов. +25 в Киеве, без существенных осадков. В столице России ожидается кратковременный дождь и +20.

# Погода

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