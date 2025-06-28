В Москве +20 и кратковременные дожди – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает западных соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Какой прогноз погоды ожидает западных соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В столице Франции жаркое лето. Синоптики прогнозируют погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +35. В Вене +31 без осадков. В Риме ожидается +38. В Мадриде +40 и малооблачно.
В Софии термометр покажет +27. В турецкой столице до +24 и кратковременные дожди. В Афинах переменная облачность и +30 без осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +21. В Вильнюсе +21, небольшой дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26 градусов. +25 в Киеве, без существенных осадков. В столице России ожидается кратковременный дождь и +20.