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От Москвы до Камчатки. Почему россияне всё чаще выбирают белорусские здравницы?

30 марта 2022 19:48
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Новости Беларуси. Все больше россиян планируют отдых в белорусских здравницах. Только за последнее время в наши санатории подано более 2 тысяч заявок от иностранцев, большая часть из которых – граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Москвы до Камчатки. Почему россияне всё чаще выбирают белорусские здравницы?-1

Маргарита Шуклова уже завтра уезжает домой в родное Щелково Московской области. 10 дней в Беларуси пролетели незаметно и с пользой для здоровья, признается женщина. Отдыхает у нас впервые. Предотпускное волнение омрачал перечень документов, которые требовались при пересечении границы. Но буквально перед выездом вздохнула с облегчением.

От Москвы до Камчатки. Почему россияне всё чаще выбирают белорусские здравницы?-4

Маргарита Шуклова, жительница Щелково (Россия):
У нас путевка начиналась с 21 марта, на самом деле никаких препятствий не почувствовали, ехали сюда на автомобиле. Границу проехали буквально за 5 минут. Проверили только паспорта. Все замечательно. Никаких очередей. Мы очень довольны.

От Москвы до Камчатки. Почему россияне всё чаще выбирают белорусские здравницы?-7

Сегодня в санатории под Витебском оздоравливаются около 300 человек. Почти 50 из них – жители России. По городам, откуда приехали отдыхающие, можно изучать географию страны: от Москвы и Санкт-Петербурга до Камчатки.

Мнение россиян от отдыха в белорусских санаториях. Подробнее здесь.

# Санатории # общество # Маргарита Шуклова # Виктор Пралич # Фотофакт

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