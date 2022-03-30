От Москвы до Камчатки. Почему россияне всё чаще выбирают белорусские здравницы?

Новости Беларуси. Все больше россиян планируют отдых в белорусских здравницах. Только за последнее время в наши санатории подано более 2 тысяч заявок от иностранцев, большая часть из которых – граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Шуклова уже завтра уезжает домой в родное Щелково Московской области. 10 дней в Беларуси пролетели незаметно и с пользой для здоровья, признается женщина. Отдыхает у нас впервые. Предотпускное волнение омрачал перечень документов, которые требовались при пересечении границы. Но буквально перед выездом вздохнула с облегчением.

Маргарита Шуклова, жительница Щелково (Россия):

У нас путевка начиналась с 21 марта, на самом деле никаких препятствий не почувствовали, ехали сюда на автомобиле. Границу проехали буквально за 5 минут. Проверили только паспорта. Все замечательно. Никаких очередей. Мы очень довольны.