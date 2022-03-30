«Сочетание природных факторов и уникальные лечебные базы». Мнение россиян об отдыхе в белорусских санаториях

Новости Беларуси. Все больше россиян планируют отдых в белорусских здравницах. Только за последнее время в наши санатории подано более 2 тысяч заявок от иностранцев, большая часть из которых – граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Фролов, житель Санкт-Петербурга (Россия):

Вопрос, который имеет большое значение для нас, россиян. Далеко не первый раз я отдыхаю на территории Республики Беларусь, в частности в этом санатории уже 10-й раз. Сочетание природных факторов и уникальные, на мой взгляд, лечебные базы, кроме того, трепетное и нежное отношение и грамотная работа врачей и медицинских сестер, безусловно, делают свое дело.

Алексей Мойсейченко, директор санатория «Летцы»:

Раньше наши пациенты остерегались: пустят – не пустят через границу. Многие планируют посещение экскурсионных каких-то программ по Беларуси и планируют размещаться на базе наших объектов, санаториев. Это большой плюс, потому что подтягивает и платные медицинские процедуры, и в целом наполняемость санатория увеличивается.

За время пандемии – это не секрет – здравницам страны пришлось нелегко. Но время впустую не теряли. Проводили косметический ремонт жилых корпусов, обновляли и расширяли перечень процедур. Верили: рассвет не за горами.