От картин до метафорических аромакарт. Узнали о творчестве белорусской художницы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Всю красоту окружающего нас мира в своих работах отражает талантливая белорусская художница Светлана Воробей. Окунуться в волшебный мир искусства предлагаем и вам.

Светлана Воробей, художник:

Я считаю, что настоящее искусство должно вызывать эмоции, и у меня это получается.

Светлана Воробей – человек, для которого творчество – дело всей жизни. Рисунки на обороте тетрадей, четверостишие в блокноте, узоры на бабушкином комоде – с детства девушка стремилась познавать мир через искусство, и сегодня предлагает каждому из нас отправиться в волшебную страну грез.

Светлана Воробей:

Сегодня слово «художник» имеет очень много значений на самом деле. Если раньше художник просто работал в мастерской, то сейчас художник современный должен обладать какими-то навыками менеджера, маркетинга. Он должен постоянно изучать, чтобы быть популярным, на плаву, какие-то технологии тоже изучать, видео, фото делать сам. И, конечно, коммуницировать очень активно с аудиторией.

Сегодня талантливая художница создает расписные валенки, занимается боди-артом и развивает уникальный проект «Запах цвета». Светлана Воробей:

Проект с ароматами – это такой был вызов и эксперимент, и было интересно. Стало модно таро, и появились такие же аромакарты, когда ты там вытягиваешь какую-то карту, и есть аромат, который характеризует твое состояние. Был такой вызов, вызов себе, вызов привлечь внимание к своему творчеству, потому что я всю жизнь была творцом, это уже как образ жизни, это уже образ мышления и, соответственно, результатов каких-то.