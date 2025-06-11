Стали известны имена обладателей премии «Молодой лидер Минщины»

Раскрыть потенциал в самых различных сферах. Стали известны обладатели престижной областной премии – «Молодой лидер Минщины». Их имена озвучили на торжественной церемонии в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проекты школьных бизнес-кампаний, современные методики реабилитации инвалидов и погружение в виртуальный город профессий. Работы победителей конкурса охватывают различные сферы – от промышленности и науки до образования и культуры. Причем они уже не просто на бумаге, а действуют и показывают конкретные результаты.

Так, благодаря методике специалиста по социальной работе из Копыля, люди с ограниченными возможностями становятся более самостоятельными в быту. Проект инструктора-спасателя из Марьиной Горки – подспорье для абитуриентов. Он поможет определиться с будущей профессией. А врач-стоматолог из Молодечно разработала формулу здоровой улыбки. Ее проект направлен на профилактику кариеса.

Ангелина Деменкова, врач-стоматолог Молодечненской центральной районной больницы:

Я разрабатывала понятный и доступный контент для каждой возрастной группы. Малышей я завлекала сказками, играми, какими-то календариками, индикаторами налета, игрушками. На подростков я действовала через социальные сети, ролики, посты. Для взрослых я разрабатывала буклеты, мотивационные пособия.