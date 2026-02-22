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Новости по тегу #Картины

Айвазовский, Рафаэль, старинные иконы – куда попадает конфискат? Показываем музей таможенников
22 февраля 2026 17:28

Айвазовский, Рафаэль, старинные иконы – куда попадает конфискат? Показываем музей таможенников

Малая родина Президента стала одним из образов у художников на международном пленэре в Могилёве
16 октября 2025 17:38

Малая родина Президента стала одним из образов у художников на международном пленэре в Могилёве

От картин до метафорических аромакарт. Узнали о творчестве белорусской художницы
11 июня 2025 13:52

От картин до метафорических аромакарт. Узнали о творчестве белорусской художницы

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее
24 декабря 2024 07:12

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее

Огромная картина появилась в пустыне Омана. Её размер – 100 на 100 метров
22 марта 2023 15:40

Огромная картина появилась в пустыне Омана. Её размер – 100 на 100 метров

Проект «Сад Эрмитаж» стартовал в Санкт-Петербурге. В чём его особенность?
09 марта 2023 14:41

Проект «Сад Эрмитаж» стартовал в Санкт-Петербурге. В чём его особенность?

Ориентир – творчество Билибина. Посмотрите, какие картины нарисовали дети по любимым сказкам
02 декабря 2022 14:20

Ориентир – творчество Билибина. Посмотрите, какие картины нарисовали дети по любимым сказкам

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов
03 сентября 2022 13:16

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов

Утерянную картину Тициана стоимостью не менее 7 млн евро представили в Италии
20 мая 2022 09:57

Утерянную картину Тициана стоимостью не менее 7 млн евро представили в Италии

Неизвестную работу Матисса нашли среди мусора во Франции. Рисунок может стоить не менее миллиона евро
23 февраля 2022 10:02

Неизвестную работу Матисса нашли среди мусора во Франции. Рисунок может стоить не менее миллиона евро

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва
31 января 2022 19:28

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва

Цена может достигнуть 200 тысяч евро. Копия шедевра да Винчи «Мона Лиза» выставлена на продажу
07 ноября 2021 12:38

Цена может достигнуть 200 тысяч евро. Копия шедевра да Винчи «Мона Лиза» выставлена на продажу