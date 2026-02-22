Новости по тегу #Картины

Насмотренность в любой профессии – большое дело, а для работников таможни так тем более. Среди самых интересных находок – культурные ценности. На них можно даже посмотреть. Есть целый музей культурных ценностей, спасенных нашей таможней.
Здесь время будто остановилось: тот же класс с интерьером середины прошлого века, та самая парта – третья слева, за которой сидел будущий Президент.
Светлана Воробей – человек, для которого творчество – дело всей жизни.
Около 300 произведений искусства из собраний ведущих художественных музеев двух стран представили в Минске.
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