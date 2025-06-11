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Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути

11 июня 2025 13:51
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути-2

Его музыка – душа Беларуси. Творческий путь легендарного композитора Леонида Захлебного – это настоящая история успеха, достойная экранизации. Представьте, обычный мальчишка, мечтавший о футболе, вдруг становится маэстро с мировым именем.

Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути-4

Важный этап его жизни – ансамбль народной музыки «Бяседа». С ним он неразрывно связан уже почти 35 лет. Сегодня этот коллектив знают многие. Он побывал в разных уголках земного шара – от Европы до Венесуэлы и Китая – и везде собирал аншлаги. На «Бяседу» идут с душой, энергией и неповторимым национальным мелосом. Он словно отец этого коллектива. А ведь если бы не Леонид Константинович, этого ансамбля могло бы и не быть. Когда из него ушла солистка, он буквально спас его, и, чтобы не растерять оставшиеся таланты, собрал свою команду. Правда, под другим названием.

Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути-6

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, композитор:
Почему я хотел заняться «Бяседай»? Потому что мне очень близка тема белорусской народной песни. Я могу сказать, что я единственный композитор, не побоюсь этого, который сделал более 100 обработок белорусских народных песен. Это большой труд. Мне хотелось напитаться вот этим фольклором, этим мелодизмом белорусским и вплести эти интонации белорусские.

Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути-8

Сегодня без «Бяседы» сложно представить любой праздник республиканского значения. Ее песни подпевают и пританцовывают. А ведь конфетку из мелодии делает именно Леонид Захлевный, и народная песня звучит совершенно по-иному.

Леонид Захлевный:
Я решил для себя: надо музыку писать так, чтобы по ней люди узнали, по какой ты земле ходишь. Понимаете? Чтобы она имела национальный характер. Я предан своей цели, я люблю белорусский народ, я люблю белорусскую землю, и это все должно быть отражено в моих мелодиях.

Подробности – в видео.

# Музыка # Творчество # Леонид Захлевный

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