Единственный композитор, который сделал более 100 обработок белорусских песен. Леонид Захлевный рассказал о своём творческом пути

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Его музыка – душа Беларуси. Творческий путь легендарного композитора Леонида Захлебного – это настоящая история успеха, достойная экранизации. Представьте, обычный мальчишка, мечтавший о футболе, вдруг становится маэстро с мировым именем.

Важный этап его жизни – ансамбль народной музыки «Бяседа». С ним он неразрывно связан уже почти 35 лет. Сегодня этот коллектив знают многие. Он побывал в разных уголках земного шара – от Европы до Венесуэлы и Китая – и везде собирал аншлаги. На «Бяседу» идут с душой, энергией и неповторимым национальным мелосом. Он словно отец этого коллектива. А ведь если бы не Леонид Константинович, этого ансамбля могло бы и не быть. Когда из него ушла солистка, он буквально спас его, и, чтобы не растерять оставшиеся таланты, собрал свою команду. Правда, под другим названием.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, композитор: Почему я хотел заняться «Бяседай»? Потому что мне очень близка тема белорусской народной песни. Я могу сказать, что я единственный композитор, не побоюсь этого, который сделал более 100 обработок белорусских народных песен. Это большой труд. Мне хотелось напитаться вот этим фольклором, этим мелодизмом белорусским и вплести эти интонации белорусские.

Сегодня без «Бяседы» сложно представить любой праздник республиканского значения. Ее песни подпевают и пританцовывают. А ведь конфетку из мелодии делает именно Леонид Захлевный, и народная песня звучит совершенно по-иному.

Леонид Захлевный:

Я решил для себя: надо музыку писать так, чтобы по ней люди узнали, по какой ты земле ходишь. Понимаете? Чтобы она имела национальный характер. Я предан своей цели, я люблю белорусский народ, я люблю белорусскую землю, и это все должно быть отражено в моих мелодиях.