Русалки, подводные существа и батискафы! Поговорили с мастерами кукол о нюансах создания игрушек

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мистический мир русалок, подводных существ и батискафов. В Минске открылась выставка тематических кукол. Более 60 мастеров представили уникальные арт-объекты. Все работы выполнены в разных техниках и способны удивить даже самого искушенного зрителя.

К своему делу художники относятся с трепетом. Важна не только техника, идея, но и настроение, с которым создается предмет искусства. Многие уверены, что игрушки способны нести свою энергетику, и нередко кукла сама выбирает своего человека.

Алла Аленина, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:

Кукла – это не просто игрушка, она имеет свое предназначение. И очень важно выбирать себе в дом куклу или арт-объект со смыслом, потому что то, что вы принесете, то у вас и будет дома. Бывает красивая кукла, но ты на нее просто смотришь, а она не вписывается в концепцию вашего дома, вашей квартиры, вашей жизни, и вы просто не сможете с ней жить, существовать. Вы не сможете с ней находиться в одной комнате.

Куклы словно живые: пронизывающий взгляд, мимика и своя история. Елена Хведченя изобразила девушку с плавником, обитательницу морских глубин, но это не русалка. Таинственная незнакомка вся в белом – символ чистоты и нежности.

Елена Хведченя, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:

Возможно, это обитательница исчезнувшей Атлантиды, то есть человек-амфибия в образе девушки. Понимала, что запекаемый пластик не совсем удобен, сложная фигура, сложная поза. Это полностью статичная кукла, поэтому использовался материал самозастывающий, который можно бесконечно долго дорабатывать, потому что, водой смачивая поверхность и сам материал, можно его примазывать, шлифовать, дорабатывать, видоизменять какие-то детали.